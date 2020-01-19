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Трамп розповів подробиці вбивства Сулеймані

Новини » Політика     19.01.2020 - 10:58
Трамп розповів подробиці вбивства Сулеймані
Фото: Дональд Трамп (facebook. com/POTUS)

Трамп заявив, що Сулеймані "говорив погані речі про США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів докладно вбивства іранського генерала Кассема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп під час вечері для спонсорів Республіканської партії заявив, що Сулеймані "говорив погані речі про США, і саме це призвело до рішення американського президента віддати наказ його вбити.

"Яку частину цього марення ми повинні слухати? Скільки ми будемо слухати?", - заявив Трамп.

При цьому Трамп не говорив про "неминучої загрози", яка призвела до його рішення вбити Сулеймані. Замість цього він описав вбитого іранського генерала як "відомого терориста", який перебував у списку Сполучених Штатів.

Американський президент детально описав спостереження за тим, як Сулеймані прибув в міжнародний аеропорт Багдада, де його зустрів командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мугандіс.

За словами Трампа, санкціонований їм удар дозволив взяти "два за ціною одного".

Крім того, президент Сполучених Штатів повідомив, що під час операції говорив з військовими чиновниками, які спостерігали за ударом з "камер, які знаходяться в небі".

Нагадаємо, 3 січня США завдали авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. В результаті загинув сам командувач елітного іранського спецназу і ще сім осіб. Трамп заявив, що Сулеймані був "терористом номер один у світі".

У відповідь Іран 9 січня провів атаку на американські бази в Іраку. В ніч з 7 на 8 січня 2020 Корпус вартових ісламської революції обстріляв бази США в Іраку. Іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.

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