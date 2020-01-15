ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Албания выслала иранских дипломатов за связи с Сулеймани

Новости » Политика     15.01.2020 - 18:37
Албания выслала иранских дипломатов за связи с Сулеймани
Фото: флаг Албании (pixabay.com)

Дипломаты имели непосредственную связь с Кассемом Сулеймани

Албания выслала двух иранских дипломатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top-Channel.

Сообщается, что дипломаты имели непосредственную связь с бывшим верховным командующим иранских сил "Кудс" Кассемом Сулеймани, убитым США.

"Мохаммед Али Арц Пейманмати и Сейед Ахмад Хоссейни Аласт объявлены персонами нонграта за деятельность, несовместимую с их статусом и Венской конвенцией", - говорится в сообщении.

Также спецслужбы в Альбании и разведывательные службы предоставили доказательства своих знаний о тайном плане атаки на посольство США в Багдаде, организованной Сулеймани.

Напомним, 3 января США нанесли авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. В результате погиб сам командующий элитного иранского спецназа и еще семь человек. Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".

В ответ Иран 9 января провел атаку на американские базы в Ираке. В ночь с 7 на 8 января 2020 Корпус стражей исламской революции обстрелял базы США в Ираке. Иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.

Авиакатастрофа МАУ: Иран игнорирует запросы Украины и отменил приезд эксперта Комитет по нацбезопасности поддержал заявление об ответственности Ирана за сбитый самолет МАУ
Новости Украины ИрандипломатыАлбания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь