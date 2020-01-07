Иран разработал 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

Фото: Касем Сулеймани (из открытых источников)

В Иране заявили, что самый мягкий из данных вариантов может стать "кошмаром" для США

Высший совет нацбезопасности Ирана разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Об этом заявил секретарь Совбеза Али Шамхани, сообщают иранские СМИ.

Шамхани отметил, что самый мягкий из данных вариантов может стать "кошмаром" для США.

Отметим, вчера иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. Иракское правительство также ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.

Напомним, 3 января США провели авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касем Сулеймани.

По данным издания Washington Post, госсекретарь США Майк Помпео был одним из главных сторонников операции по ликвидации Сулеймани.

После этого президент США Дональд Трамп пригрозил нанести "быстрый и сильный удар" по 52 объектам на территории Ирака. Германия осудила действия США.