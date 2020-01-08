Иран взял ответственность за ракетный обстрел военных баз США в Ираке

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Число ракет возросло до 13

Ответственность за обстрел военной базы в Ираке, где базируются военные США, взял Корпус стражей иранской революции. Об этом передает иранское агентство IRIB News.

Также иранское государственное телевидение заявляет, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в пятницу в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.

Белый дом следит за атакой. Неясно, были ли какие-либо жертвы.

По данным Министерства обороны США, база Аль-Асад была поражена несколькими ракетами. В общей сложности говорится о 13 ракетах по американских военных базах.

"Нам известны сообщения о нападениях на американские объекты в Ираке. Президент был проинформирован и внимательно следит за ситуацией и консультируется со своей командой национальной безопасности", - заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам.

Революционная гвардия Ирана заявила, что атака была в отместку за смерть Сулеймани, пишет BBC.

"Мы предупреждаем всех американских союзников, которые предоставили свои базы террористической армии, что любая территория, которая является отправной точкой агрессивных действий против Ирана, будет подвергаться нападениям", - говорится в заявлении.

Напомним, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.

Как писало РБК-Украина ранее, Иран разработал 13 вариантов ответа на убийство американцами командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

Добавим также, 3 января США провели авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого генерал погиб.