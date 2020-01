По аэропорту Багдада нанесли ракетные удары, погиб иранский генерал

Среди погибших - глава спецподразделения "Кудс" армии Ирана генерал Касим Сулеймани

Три ракетных удара ночью 3 января были нанесены по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

В результате обстрелов взорвались два автомобиля. Сообщается о гибели восьмерых человек. Как заявили в шиитском формировании "Аль-Хашд аш-Шааби", погибли пять членов организации, еще двое - "гости, прибывшие в багдадский аэропорт".

По данным телеканала, среди погибших - глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани. Также погиб руководитель управления общественных связей "Аль-Хашд аш-Шааби" Ирака Мухаммеда аль-Джабири.

News Alert : AH-64 Apaches deploying flares over the US Embassy in #Baghdad Iraq this evening as the protest by the Kataeb Hezbollah supporters continue. Meanwhile 100 U.S. Marines are being sent to the Embassy.pic.twitter.com/qBxjEhfPGp