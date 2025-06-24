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Трамп: Путін хотів допомогти з Іраном, але я сказав - краще допоможіть із собою

Вівторок 24 червня 2025 16:44
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Трамп: Путін хотів допомогти з Іраном, але я сказав - краще допоможіть із собою Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін пропонував йому допомогу у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За словами Трампа, Путін нібито сам зателефонував йому і запропонував допомогу.

"Як ви знаєте, Володимир зателефонував мені. Він запитав: "Чи можу я допомогти вам з Іраном?" Я відповів: "Ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з вами". І я сподіваюся, що ми укладемо угоду з Росією, що дуже шкода. Минулого тижня загинуло шість тисяч солдатів", - сказав Трамп.

Варто нагадати, що декілька днів тому Трамп вже робив подібну заяву. Тоді президент США заявив, що Путіну для початку варто завершити війну, яку почала Росія в Україні. Лиш після цього можна говорити про посередництво щодо конфлікту на Близькому Сході.

Путін хоче виступити посередником

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що Путін намагається відвернути увагу світу від війни Росії проти України. Диктатор хоче, щоб Москва була посередником між Іраном та Ізраїлем.

При цьому і сам Трамп говорив, що Путін може стати посередником у конфлікті Ізраїлю та Ірану.

Тим часом політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна наголосив, що Путін фактично "опинився на розтяжці" намагаючись утримати баланс між США та Іраном.

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном

Нагадаємо, сьогодні Трамп заявив про набуття чинності режиму припинення вогню, але пізніше Ізраїль заявив про пуск ракет з боку Ірану.

Перед виїздом на саміт Альянсу, він виступив із різкою заявою щодо порушення вогню між Ізраїлем та Іраном, сказавши, що країни не розуміють, що роблять.

Також президент США заявив, що він "незадоволений" Ізраїлем та Іраном, а потім додав, що він "дуже незадоволений" Тель-Авівом.

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