Трамп публічно зізнався Орбану в любові: "Він фантастична людина"

21:56 07.04.2026 Вт
2 хв
Президент США засипав угорського прем'єра компліментами
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп і Віктор Орбан (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп публічно "зізнався" угорському прем'єру Віктору Орбану в любові під час телефонного дзвінка на передвиборчому мітингу в Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса на мітингу.

Читайте також: Венс в Угорщині заговорив мовою Орбана: Україна "втручається", а Брюссель - "руйнує"

Під час мітингу Джей Ді Венс зателефонував Трампу та увімкнув гучний зв'язок. Венс сказав президенту США, що з ним на зв’язку близько 5000 угорців, які, за його словами, "люблять Трампа навіть більше за Орбана".

У відповідь американський президент зазначив, що "любить Віктора і любить Угорщину" та висловив угорському прем'єру слова підтримки.

"Я не можу в це повірити. Не можу в це повірити, бо я люблю Угорщину та люблю Віктора. Я вам скажу, він фантастична людина, у нас склалися чудові стосунки. Він робить свою роботу", - заявив Трамп.

Крім того, президент США додав, що Орбан "не дозволив людям штурмувати вашу країну і вторгатися в неї, як це зробили інші".

"Я великий шанувальник Віктора, я повністю його підтримую, Сполучені Штати повністю його підтримують", - сказав він.

Нагадаємо, візит Джей Ді Венса до Будапешта відбувся напередодні парламентських виборів в Угорщині 12 квітня. Як повідомляють ЗМІ, адміністрація Трампа хоче підтримати Віктора Орбана, який згідно з результатами опитувань може програти опозиції.

Зазначимо, Венс під час свого візиту до Угорщини заявив, що найбільший внесок у зусилля щодо завершення повномасштабної війни в Україні нібито зробили Дональд Трамп та Віктор Орбан.

РБК-Україна раніше писало, що Орбан заявляв про готовність стати для російського диктатора Володимира Путіна "мишею", яка допомагає "леву", та пропонував свою допомогу у "врегулюванні" війни.

