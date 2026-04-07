RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп публично признался Орбану в любви: "Он фантастический человек"

21:56 07.04.2026 Вт
2 мин
Президент США засыпал венгерского премьера комплиментами
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп и Виктор Орбан (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп публично "признался" венгерскому премьеру Виктору Орбану в любви во время телефонного звонка на предвыборном митинге в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление вице-президента США Джей Ди Венса на митинге.

Читайте также: Вэнс в Венгрии заговорил на языке Орбана: Украина "вмешивается", а Брюссель - "разрушает"

Во время митинга Джей Ди Вэнс позвонил Трампу и включил громкую связь. Вэнс сказал президенту США, что с ним на связи около 5000 венгров, которые, по его словам, "любят Трампа даже больше Орбана".

В ответ американский президент отметил, что "любит Виктора и любит Венгрию" и выразил венгерскому премьеру слова поддержки.

"Я не могу в это поверить. Не могу в это поверить, потому что я люблю Венгрию и люблю Виктора. Я вам скажу, он фантастический человек, у нас сложились прекрасные отношения. Он делает свою работу", - заявил Трамп.

Кроме того, президент США добавил, что Орбан "не позволил людям штурмовать вашу страну и вторгаться в нее, как это сделали другие".

"Я большой поклонник Виктора, я полностью его поддерживаю, Соединенные Штаты полностью его поддерживают", - сказал он.

Напомним, визит Джей Ди Венса в Будапешт состоялся накануне парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. Как сообщают СМИ, администрация Трампа хочет поддержать Виктора Орбана, который согласно результатам опросов может проиграть оппозиции.

Отметим, Вэнс во время своего визита в Венгрию заявил, что наибольший вклад в усилия по завершению полномасштабной войны в Украине якобы сделали Дональд Трамп и Виктор Орбан.

РБК-Украина ранее писало, что Орбан заявлял о готовности стать для российского диктатора Владимира Путина "мышью", которая помогает "льву", и предлагал свою помощь в "урегулировании" войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
