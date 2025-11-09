UA

Трамп призначить спецпосланця в Білорусі, який поладнав з Лукашенком

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп оголосив про висунення юриста Джона Коула на посаду спецпосланця Сполучених Штатів у Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост лідера США в Truth Social.

"Радий повідомити, що Джона Коула, одного зі справді великих юристів нашої країни, відомого своєю перемогою в першій великій справі проти тютюнових компаній, висунуто на посаду спеціального посланця США в Білорусі", - ідеться в публікації.

За словами Трампа, Коул "уже успішно домігся" звільнення 100 заручників і працює над звільненням ще 50 осіб.

Крім того, Трамп висловив подяку самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку "за розгляд питання звільнення цих людей".

Нагадаємо, у червні Джон Коул повідомив, що Білорусь на прохання Трампа звільнила 14 ув'язнених. Серед них був білоруський опозиціонер Сергій Тихоновський.

Також зовсім нещодавно, 11 вересня, президент Литви Гітанас Науседа розповів, що в Білорусі звільнили ще одразу 52 ув'язнених. Паралельно у ЗМІ була інформація, що США найближчим часом знімуть санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа", що і сталося цього тижня - 4 листопада.

Також варто зазначити, що в серпні між Трампом і Лукашенком відбулася телефонна розмова. Вони обговорювали тоді питання звільнення політичних в'язнів і не тільки. Це сталося напередодні саміту лідерів США і РФ в Анкориджі.

Наприкінці вересня спецпредставник Трампа Кіт Келлог пояснив, що переговори США з Білоруссю мали передусім забезпечити канали зв'язку з російським диктатором Володимиром Путіним.

