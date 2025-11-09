Трамп призначить спецпосланця в Білорусі, який поладнав з Лукашенком

"Радий повідомити, що Джона Коула, одного зі справді великих юристів нашої країни, відомого своєю перемогою в першій великій справі проти тютюнових компаній, висунуто на посаду спеціального посланця США в Білорусі", - ідеться в публікації.

За словами Трампа, Коул "уже успішно домігся" звільнення 100 заручників і працює над звільненням ще 50 осіб.

Крім того, Трамп висловив подяку самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку "за розгляд питання звільнення цих людей".