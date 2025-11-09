Трамп назначит спецпосланника в Беларуси, который поладил с Лукашенко

Президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении юриста Джона Коула на должность спецпосланника Соединенных Штатов в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост лидера США в Truth Social.
"Рад сообщить, что Джон Коул, один из действительно великих юристов нашей страны, известный своей победой в первом крупном деле против табачных компаний, выдвинут на должность специального посланника США в Беларуси", - говорится в публикации.
По словам Трампа, Коул "уже успешно добился" освобождения 100 заложников и работает над освобождением еще 50 человек.
Кроме того, Трамп высказал благодарность самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко "за рассмотрение вопроса освобождения этих людей".
Напомним, в июне Джон Коул сообщил, что Беларусь по просьбе Трампа освободила 14 заключенных. Среди них был белорусский оппозиционер Сергей Тихоновский.
Также совсем недавно, 11 сентября, президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что в Беларуси освободили еще сразу 52 заключенных. Параллельно в СМИ была информация, что США в ближайшее время снимут санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа", что и произошло на этой неделе - 4 ноября.
Также стоит отметить, что в августе между Трампом и Лукашенко состоялся телефонный разговор. Они обсуждали тогда вопрос освобождения политических заключенных и не только. Это произошло накануне саммита лидеров США и РФ в Анкоридже.
В конце сентября спецпредставитель Трампа Кит Келлог пояснил, что переговоры США с Беларусью должны были, в первую очередь, обеспечить каналы связи с российским диктатором Владимиром Путиным.