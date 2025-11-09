Трамп назначит спецпосланника в Беларуси, который поладил с Лукашенко

"Рад сообщить, что Джон Коул, один из действительно великих юристов нашей страны, известный своей победой в первом крупном деле против табачных компаний, выдвинут на должность специального посланника США в Беларуси", - говорится в публикации.

По словам Трампа, Коул "уже успешно добился" освобождения 100 заложников и работает над освобождением еще 50 человек.

Кроме того, Трамп высказал благодарность самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко "за рассмотрение вопроса освобождения этих людей".