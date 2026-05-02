Трамп припустив, що відвідає саміт G7 у Франції
Президент США Дональд Трамп заявив про свій намір відвідати саміт лідерів G7, який відбудеться в червні у Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Ймовірно", - відповів Трамп журналістам у п'ятницю в Білому домі на запитання, чи приєднається він до зустрічі представників найбагатших країн світу.
Зустріч лідерів запланована на 15-17 червня в Евіан-ле-Бен, на південному сході Франції. Ця зустріч має відбутися на тлі розбіжностей США з ключовими союзниками щодо війни з Іраном і торговельних відносин.
Як відомо, багато країн проігнорували заклик Трампа допомогти США у війні проти Ірану і сприяти відновленню роботи практично закритої Ормузької протоки.
Це зі свого боку призвело до того, що Трамп обрушився з критикою на членів G7, включно з Британією, Італією та Німеччиною, пригрозивши вивести американські війська, які перебувають у деяких європейських країнах.
Торгова напруженість теж наростає. Раніше в п'ятницю Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт автомобілів і вантажівок з ЄС, що викликало побоювання з приводу того, чи ратифікує блок у повному обсязі угоду зі США.
Крім того, Трамп конфліктував у другому числі з предметом Франції Еммануелем Макроном, який минулого місяця закликав середні держави об'єднати зусилля і протистояти США та Китаю. З огляду на розбіжності США з багатьма міжнародними інституціями, очікується, що Макрон просуватиме це послання як сторона, що приймає на G7 цього року.
Зазначимо, що 2025 року Трамп був присутній на саміті G7 у Канаді, але раптово залишив захід, щоб зайнятися врегулюванням конфлікту, що загострюється, з Іраном.
Трамп скорочує присутність у Європі
Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає питання виведення американських військ із Німеччини. За його словами рішення буде ухвалено найближчим часом.
Наразі у ЗМІ з посиланням на Пентагон уже повідомили, що США протягом 6-12 місяців виведуть із Німеччини 5000 військових.
Крім того, Трамп днями сказав, що США можуть ухвалити аналогічне рішення щодо Італії та Іспанії.