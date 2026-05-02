ua en ru
Сб, 02 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Атака на Тернопіль Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп припустив, що відвідає саміт G7 у Франції

05:05 02.05.2026 Сб
2 хв
Зустріч може відбутися на тлі розбіжностей США та інших країн щодо війни в Ірані
aimg Едуард Ткач
Трамп припустив, що відвідає саміт G7 у Франції Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Президент США Дональд Трамп заявив про свій намір відвідати саміт лідерів G7, який відбудеться в червні у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ймовірно", - відповів Трамп журналістам у п'ятницю в Білому домі на запитання, чи приєднається він до зустрічі представників найбагатших країн світу.

Зустріч лідерів запланована на 15-17 червня в Евіан-ле-Бен, на південному сході Франції. Ця зустріч має відбутися на тлі розбіжностей США з ключовими союзниками щодо війни з Іраном і торговельних відносин.

Як відомо, багато країн проігнорували заклик Трампа допомогти США у війні проти Ірану і сприяти відновленню роботи практично закритої Ормузької протоки.

Це зі свого боку призвело до того, що Трамп обрушився з критикою на членів G7, включно з Британією, Італією та Німеччиною, пригрозивши вивести американські війська, які перебувають у деяких європейських країнах.

Торгова напруженість теж наростає. Раніше в п'ятницю Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт автомобілів і вантажівок з ЄС, що викликало побоювання з приводу того, чи ратифікує блок у повному обсязі угоду зі США.

Крім того, Трамп конфліктував у другому числі з предметом Франції Еммануелем Макроном, який минулого місяця закликав середні держави об'єднати зусилля і протистояти США та Китаю. З огляду на розбіжності США з багатьма міжнародними інституціями, очікується, що Макрон просуватиме це послання як сторона, що приймає на G7 цього року.

Зазначимо, що 2025 року Трамп був присутній на саміті G7 у Канаді, але раптово залишив захід, щоб зайнятися врегулюванням конфлікту, що загострюється, з Іраном.

Трамп скорочує присутність у Європі

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає питання виведення американських військ із Німеччини. За його словами рішення буде ухвалено найближчим часом.

Наразі у ЗМІ з посиланням на Пентагон уже повідомили, що США протягом 6-12 місяців виведуть із Німеччини 5000 військових.

Крім того, Трамп днями сказав, що США можуть ухвалити аналогічне рішення щодо Італії та Іспанії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки G7 Дональд Трамп
Новини
Війну з Іраном завершено, Трамп повідомив Конгрес, - Politico
Аналітика
