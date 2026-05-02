Трамп допустил, что посетит саммит G7 во Франции

05:05 02.05.2026 Сб
2 мин
Встреча может состояться на фоне разногласий США и других стран по войне в Иране
aimg Эдуард Ткач
Трамп допустил, что посетит саммит G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении посетить саммит лидеров G7, который пойдет в июне во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Вероятно", - ответил Трамп журналистам в пятницу в Белом доме на вопрос, присоединится ли он к встрече представителей самых богатых стран мира.

Встреча лидеров запланирована на 15-17 июня в Эвиан-ле-Бен, на юго-востоке Франции. Эта стрече состояться на фоне разногласий США с ключевыми союзниками по поводу войны с Ираном и торговых отношений.

Как известно, многие страны проигнорировали призвав Трампа помочь США в война против Ирана и содействовать возобновлению работы практически закрытого Ормузского проливе.

Это в свою очередь привело к тому, что Трамп обрушился с критикой на членов G7, включая Британию, Италию и Германию, пригрозив вывести американские войска, которые находятся в некоторых европейских странах.

Торговая напряженность тоже нарастает. Ранее в пятницу Трамп объявил о повышении пошлин на импорт автомобилей и грузовиков из ЕС, что вызвало опасения по поводу того, ратифицирует ли блок в полном объеме соглашение с США.

Кроме того, Трамп конфликтовал втором числе с предметом Франции Эммануэлем Макроном, который в прошлом месяце призвал средние державы объединить усилия и противостоять США и Китаю. Учитывая разногласия США со многими международными институтами, ожидается, что Макрон будет продвигать это послание в качестве принимающей стороны на G7 в этом году.

Отметим, что в 2025 году Трамп присутствовал на саммите G7 в Канаде, но внезапно покинул мероприятие, чтобы заняться урегулированием обостряющегося конфликта с Ираном.

Трамп сокращает присутствие в Европе

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос вывода американских войск из Германии. По его словам решение будет принято в ближайшее время.

Сейчас в СМИ со ссылкой на Пентагон уже сообщили, что США в течение 6-12 месяцев выведут из Германии 5000 военных.

Кроме того, Трамп на днях сказал, что США могут принять аналогичное решение по Италии и Испании.

