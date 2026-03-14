Трамп припустив, що цілі США та Ізраїлю у війні проти Ірану відрізняються

"Ну, я думаю, вони трохи відрізняються, напевно. Це інша країна, ніж ми. Але він вам скаже, що ніколи не було такої потужності, як міць Сполучених Штатів", - сказав Трамп журналістам перед посадкою на літак.

На запитання журналістів про те, чи спілкується він щодня з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, Трамп сказав: "Я часто з ним розмовляю".

Коментарі президента США прозвучали на тлі заяв Ізраїлю про продовження ударів по Ірану в п'ятницю ввечері за місцевим часом. Повідомляється, що цілями ударів стали іранські контрольно-пропускні пункти в Тегерані, урядові будівлі та склади.

До слова, Трамп близько години тому відзвітував, що США здійснили одне з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу. За його словами, внаслідок ударів по острову Харг було знищено всі військові об'єкти. При цьому з "міркувань пристойності" він вирішив не знищувати нафтову інфраструктуру.