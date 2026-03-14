Трамп допустил, что цели США и Израиля в войне против Ирана отличаются

Президент США Дональд Трамп накануне начала третьей недели войны против Ирана заявил, что цели Соединенных Штатов и Израиля в операции против Тегерана могут отличаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Ну, я думаю, они немного отличаются, наверное. Это другая страна, чем мы. Но он вам скажет, что никогда не было такой мощи, как мощь Соединенных Штатов", - сказал Трамп журналистам перед посадкой на самолет.
На вопрос журналистов о том, общается ли он ежедневно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп сказал: "Я часто с ним разговариваю".
Комментарии президента США прозвучали на фоне заявлений Израиля о продолжении ударов по Ирану в пятницу вечером по местному времени. Сообщается, что целями ударов стали иранские контрольно-пропускные пункты в Тегеране, правительственные здания и склады.
К слову, Трамп около часа назад отчитался, что США совершили одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока. По его словам, в результате ударов по острову Харг были уничтожены все военные объекты. При этом из "соображений приличия" он решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру.
Напомним, на днях WSJ сославшись на свои источники написало, что некоторые советники Трампа стали его призывать заканчивать войну против Ирана. Все это произошло на фоне роста цен на нефть и опасений, что затяжная война негативно повлияет на ситуацию в контексте довыборов в Конгресс США.
При этом Дональд Трамп публично уже заявил, что США фактически победили в войне против Ирана. По его словам, это якобы произошло еще в первые часы операции.
Согласно агентству Reuters, помощники Трампа сейчас спорят, как и когда объявить о победе над Ираном.