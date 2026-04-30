Трамп пригрозив вивести війська США ще з двох країн Європи

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може розглянути скорочення військової присутності не лише в Німеччині, а й в інших європейських країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Трампа в Овальному кабінеті.
Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи можливе аналогічне рішення щодо Італії та Іспанії.
"Так, ймовірно. Чому б і ні?" - відповів він.
Він дорікнув союзникам по НАТО, ймовірно, через критику операцій США на Близькому Сході та небажання Іспанії й Італії підтримати війну проти Ірану.
"Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія поводилася жахливо - абсолютно жахливо", - заявив Трамп.
Раніше Трамп заявив, що Вашингтон вивчає можливість скорочення військового контингенту в Німеччині, однак деталей щодо масштабів і термінів не навів.
Це не перший сигнал від адміністрації Трампа щодо перегляду американської військової присутності в Європі. Вашингтон неодноразово закидав союзникам по НАТО недостатні витрати на оборону.
Крім того, адміністрація президента США Дональда Трампа розробила своєрідний рейтинг союзників по НАТО - з поділом на "слухняних" і "неслухняних".
За даними Reuters, Пентагон підготував кілька сценаріїв санкцій проти тих країн-членів, які відмовилися підтримати воєнну операцію проти Ірану. Документ відображав "розчарування" американської сторони позицією частини союзників.