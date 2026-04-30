Трамп пригрозил вывести войска США еще из двух стран Европы

Во время общения с журналистами Трампа спросили, возможно ли аналогичное решение по Италии и Испании.

"Да, вероятно. Почему бы и нет?" - ответил он.

Он упрекнул союзников по НАТО, вероятно, из-за критики операций США на Ближнем Востоке и нежелания Испании и Италии поддержать войну против Ирана.

"Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя ужасно - абсолютно ужасно", - заявил Трамп.



Напряженность между США и НАТО

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон изучает возможность сокращения военного контингента в Германии, однако деталей относительно масштабов и сроков не привел.

Это не первый сигнал от администрации Трампа о пересмотре американского военного присутствия в Европе. Вашингтон неоднократно упрекал союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.