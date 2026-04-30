Ціни на нафту залежать від того, чи виспався Трамп, - Фіцо

Ціни на нафту прямо реагують на настрій та заяви президента США Дональда Трампа. Енергетичні ринки залежать від того, чи виспався американський лідер перед виступом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

"Коли він виспався - нафта йде вниз. Коли ні і робить якусь заяву - ціни автоматично зростають", - пояснив він.

За словами Фіцо, коливання цін на нафту є безпосереднім наслідком того, як почувається президент США.

Нагадаємо, що останнім часом відносини між Україною та Словаччиною супроводжуються напруженими дискусіями щодо постачання енергоносіїв, санкційної політики та європейської допомоги.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо неодноразово висловлював побоювання щодо транзиту нафти, пов'язуючи це з фінансовою підтримкою України.

Зокрема, раніше Фіцо заявляв, що Словаччина не проти розблокування 90 млрд євро для України, але щодо санкцій проти РФ "почекає". Політик побоюється, що Україна може знову перекрити постачання через трубопровід "Дружба", як це вже обговорювалося раніше.

Крім того, він відзначав "підірвану довіру" між Києвом та Братиславою, стверджуючи, що очікує повторної зупинки транзиту після схвалення кредиту для України.

Енергетичне питання є критичним для Словаччини через її залежність від російської нафти. Водночас напруга посилюється і на європейському рівні.

Так, авторитарний курс Фіцо може залишити Словаччину без грошей від ЄС, оскільки Європарламент проголосував за резолюцію із закликом розглянути можливість заморожування європейських фондів.

Таке рішення було ухвалено через серйозне занепокоєння європейських інституцій щодо відступу від верховенства права та тиску на свободу слова всередині країни.