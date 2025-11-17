ua en ru
Трамп схвалив новий пакет санкцій проти РФ. Конгрес запускає процес, - сенатор Грем

США, Понеділок 17 листопада 2025 21:31
UA EN RU
Трамп схвалив новий пакет санкцій проти РФ. Конгрес запускає процес, - сенатор Грем Фото: сенатор США Ліндсі Грем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Сполучених Штатах Америки готують новий двопартійний законопроєкт про посилення санкційного тиску на Росію. Його схвалив президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив сенатор США Ліндсі Грем у соціальній мережі X (Twitter).

За словами Грема, документ передбачає розширення повноважень президента у питанні вторинних санкцій. Це дозволить Вашингтону карати країни, які продовжують купувати дешеві російські енергоносії та фактично фінансують російську військову кампанію проти України.

"Законопроєкт дає змогу президенту США на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції і тарифи проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту і газ, підтримуючи тим самим військову машину Путіна", - пише Грем.

Він також підкреслив, що нові механізми забезпечать Трампу більше інструментів для тиску на Кремль і стимулювання російського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів. Санкції можуть торкнутися не лише Росії, а й її союзників - зокрема Ірану.

Сенатор додав, що вже чинні обмеження проти двох найбільших російських нафтових компаній "вже мали значний вплив" і новий пакет може посилити економічну ізоляцію Москви ще більше.

Санкції США проти російської нафти

У жовтні США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефти" та "Лукойлу", а також їхніх 36 дочірніх структур, щоб змусити Кремль піти на переговори щодо України.

Після цього країни ЄС, де працюють НПЗ "Лукойлу", почали шукати способи уникнути зупинки заводів. Болгарія дозволила уряду змінити керівництво НПЗ і розглядає націоналізацію з подальшим продажем. Румунія просить у США відстрочку санкцій.

Тим часом "Лукойл" оголосив форс-мажор і зупинив роботу великого родовища West Qurna-2 в Іраку. Також Молдова обговорює з компанією можливий викуп інфраструктури в аеропорту Кишинева, а Румунія хоче взяти під контроль Petrotel Lukoil.

На цьому тлі з’явилася інформація, що "Лукойл" може продати закордонні активи швейцарській Gunvor, а сама компанія просить Мінфін США продовжити термін для завершення операцій після введення санкцій.

