Трамп пугает Россию новыми "мощными санкциями": введут в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре примет решение о "мощных санкциях" против России - которые будут сильнее всех других, которые он когда-либо объявлял.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа журналисту Fox News Брайану Килмиду.
Килмид поинтересовался у Трампа, не планирует ли он снять санкции с России, поскольку сейчас существует план из 28 пунктов, который президент США выдвинул Украине. А российский диктатор Владимир Путин хотел бы, чтобы санкции были сняты.
Трамп ответил, что он не собирается снимать санкции против России, в частности против ее нефтяных компаний, в том числе "Лукойла". Более того, Трамп анонсировал новые ограничения - по его словам, они будут введены в ближайшее время.
"И они будут введены очень скоро, в ближайшее время. И они очень мощные, очень мощные. Знаете, это очень усложняет продажу нефти. Это важная вещь. Вся их экономика базируется на этом", - заявил он Килмиду.
Отметим, 17 ноября стало известно, что в Соединенных Штатах Америки готовят новый двухпартийный законопроект об усилении санкционного давления на Россию. Трамп, как заявил один из соавторов законопроекта, сенатор Линдси Грэм, одобрил этот документ.
В октябре США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла", а также их 36 дочерних структур, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры по Украине. Сразу после этого капитализация обеих компаний сильно упала, они вынуждены распродавать зарубежные активы.
Кроме этого, крупные государственные перерабатывающие компании Китая приостановили закупки сырой нефти ESPO после санкций США. Тем же путем идет Индия. А по данным СМИ, примерно 48 млн баррелей российской нефти могут "зависнуть" в море из-за санкций США. В конце концов, десятки танкеров будут вынуждены искать альтернативные порты назначения.