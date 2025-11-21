Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре примет решение о "мощных санкциях" против России - которые будут сильнее всех других, которые он когда-либо объявлял.

Килмид поинтересовался у Трампа, не планирует ли он снять санкции с России, поскольку сейчас существует план из 28 пунктов, который президент США выдвинул Украине. А российский диктатор Владимир Путин хотел бы, чтобы санкции были сняты.

Трамп ответил, что он не собирается снимать санкции против России, в частности против ее нефтяных компаний, в том числе "Лукойла". Более того, Трамп анонсировал новые ограничения - по его словам, они будут введены в ближайшее время.

"И они будут введены очень скоро, в ближайшее время. И они очень мощные, очень мощные. Знаете, это очень усложняет продажу нефти. Это важная вещь. Вся их экономика базируется на этом", - заявил он Килмиду.