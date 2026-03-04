Трамп пригрозив Іспанії повним торговим ембарго: що сталося
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність ввести повне торговельне ембарго проти Іспанії після того, як Мадрид відмовився дозволити використання своїх військових баз для операцій, пов'язаних з ударами по Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію REUTERS.
Різкі заяви з Білого дому
Виступаючи перед журналістами під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Трамп підкреслив невдоволення позицією Мадрида.
"Іспанія була жахливою", - сказав він, додавши, що доручив міністру фінансів Скотту Бессенту "припинити всі відносини" з цією країною.
"Ми збираємося припинити всю торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією", - заявив президент США.
Після рішення іспанського уряду Вашингтон перекинув 15 літаків, включно із заправниками, з баз Рота і Морон на півдні країни.
Трамп також нагадав про незгоду Мадрида з вимогою направляти 5% ВВП на оборону в рамках НАТО, зазначивши: "Іспанія абсолютно нічого нам не потрібна".
Позиція Німеччини та ЄС
За словами Мерца, він у приватному порядку вказав Трампу, що Іспанію не можна виводити за рамки торговельних домовленостей між Брюсселем і Вашингтоном.
"Я сказав, що Іспанія є членом Європейського союзу, і ми ведемо переговори щодо тарифів зі Сполученими Штатами тільки разом або не ведемо зовсім!", - зазначив канцлер. "Немає жодного способу ставитися до Іспанії особливо погано".
Юридичні суперечки та реакція Мадрида
Глава Мінфіну США заявив, що питання ембарго може бути розглянуто в рамках закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.
Водночас експерти з торгового права вказують, що такий крок вимагатиме оголошення надзвичайного стану.
Іспанський уряд у відповідь заявив про необхідність поважати міжнародне право і чинні угоди між США та ЄС.
Мадрид наголосив на готовності підтримати постраждалі галузі та продовжити курс на вільну торгівлю.
