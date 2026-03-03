Трамп назвав найгірший сценарій для Ірану після падіння режиму Хаменеї

Президент США Дональд Трамп заявив, що найгіршим сценарієм для Ірану був би прихід до влади такої ж поганої людини, як і нинішній режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Я думаю, найгіршим сценарієм було б, якби ми це зробили, а потім до влади прийшла людина, яка була б такою ж поганою, як і попередня... Це могло б статися", - сказав американський президент.

Він зазначив, що США хотіли б бачити "когось, хто поверне країну народу". Крім того, Трамп застеріг іранців від виходу на вулиці під час бомбардувань.

На запитання про Резу Пахлаві, сина покійного колишнього іранського шаха, який перебуває у вигнанні, президент США відповів, що той здається приємною людиною. Водночас він заявив, що хтось, хто зараз живе в Ірані, ймовірно, був би більш підходящим кандидатом на керівництво країною.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Нагадаємо, спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася вранці 28 лютого. Американські та ізраїльські військові завдали серії ударів по іранській території.

В неділю, 1 березня, Дональд Трамп офіційно окреслив часові рамки військової кампанії проти Ірану, заявивши, що активна фаза бойових дій триватиме не більше ніж чотири тижні.