Нафта дорожчає через операцію в Ірані: як Трамп реагує на стрибок цін

Президент США Дональд Трамп не планує використовувати стратегічний нафтовий резерв (SPR) для стримування світових цін на нафту. Водночас танкери, що проходять через Ормузьку протоку, можуть отримати захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Politico .

Bloomberg зазначає, що ціни на нафту підскочили вище 80 доларів за барель після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Згідно з даними агентства, в Білому домі вважають, що використання SPR наразі може виявитися малоефективним, з огляду на масштаб збоїв у поставках через Ормузьку протоку. Станом на зараз у резервах США знаходиться близько 415 млн барелів нафти.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація зосереджена на довгостроковій програмі зі зниження енергетичних витрат. За його словами, будь-які інтервенції на ринку будуть обговорюватися з союзниками по Міжнародному енергетичному агентству (МЕА).

Блокування руху через Ормузьку протоку

Зазначається, що Іран фактично заблокував рух суден через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти. У Тегерані заявили, що транзит не відновиться до "особливого розпорядження".

Politico з посиланням на джерела пише, що адміністрація Трампа розглядає можливість надання військового захисту нафтовим і газовим танкерам, що проходять через Ормузьку протоку.

Таким чином Сполучені Штати планують стримати зростання цін на енергоносії, яке почалося після того, як Іран попередив про можливість нападу на судна в цьому вузькому місці.