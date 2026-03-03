Трамп оцінив, де Україна і Росія в його списку пріоритетів

Президент США Дональд Трамп запевнив, що проблема війни РФ проти України зберігає дуже високе місце в його списку пріоритетів.

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

"Що стосується Росії та України, де це в моєму списку пріоритетів? Дуже високо. Я думав, що це буде одна з найлегших (воєн для врегулювання - ред.)", - наголосив Трамп.

Він додав, що між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським існує величезна ненависть. За його словами, це найвищий рівень ненависті, який він бачив у своєму житті.

"Це високо в моєму списку не тому, що це так сильно впливає на Сполучені Штати, адже це дуже далеко. Минулого тижня і фактично за останні чотири тижні загинуло 32 000 солдатів, 32 000. І в середньому від 25 до 30 тисяч солдатів на місяць гинуть у цій дурній війні, і я б дуже хотів побачити її кінець", - сказав президент.

Він додав, що війна РФ проти України - це найгірша подія, яку світ бачив із часів Другої світової.