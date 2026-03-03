ua en ru
Вт, 03 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп оцінив, де Україна і Росія в його списку пріоритетів

Вашингтон, Вівторок 03 березня 2026 20:53
UA EN RU
Трамп оцінив, де Україна і Росія в його списку пріоритетів Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп запевнив, що проблема війни РФ проти України зберігає дуже високе місце в його списку пріоритетів.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Переговори в Абу-Дабі під питанням: Зеленський назвав чотири альтернативи

"Що стосується Росії та України, де це в моєму списку пріоритетів? Дуже високо. Я думав, що це буде одна з найлегших (воєн для врегулювання - ред.)", - наголосив Трамп.

Він додав, що між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським існує величезна ненависть. За його словами, це найвищий рівень ненависті, який він бачив у своєму житті.

"Це високо в моєму списку не тому, що це так сильно впливає на Сполучені Штати, адже це дуже далеко. Минулого тижня і фактично за останні чотири тижні загинуло 32 000 солдатів, 32 000. І в середньому від 25 до 30 тисяч солдатів на місяць гинуть у цій дурній війні, і я б дуже хотів побачити її кінець", - сказав президент.

Він додав, що війна РФ проти України - це найгірша подія, яку світ бачив із часів Другої світової.

Нові переговори України, РФ і США

Нагадаємо, Україна, Росія і США мають провести новий раунд мирних переговорів уже на початку березня. Точна дата зустрічі поки невідома. Очікується, що зустріч відбудеться в період з 5 по 8 березня.

Сторони планують, що зустріч має відбутися в Абу-Дабі. Ще вчора, 2 березня, президент Володимир Зеленський заявляв, що переговори не переносили, навіть попри операцію США та Ізраїлю проти Ірану. Військові дії зачепили і Саудівську Аравію.

Але вже сьогодні стало відомо, що місце зустрічі делегацій трьох країн можуть змінити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
Новини
"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці
"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою