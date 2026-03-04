ua en ru
Ср, 04 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп пригрозил Испании полным торговым эмбарго: что произошло

США, Испания, Среда 04 марта 2026 06:02
UA EN RU
Трамп пригрозил Испании полным торговым эмбарго: что произошло Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести полное торговое эмбарго против Испании после того, как Мадрид отказался разрешить использование своих военных баз для операций, связанных с ударами по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию REUTERS.

Читайте также: Трамп назвал худший сценарий для Ирана после падения режима Хаменеи

Резкие заявления из Белого дома

Выступая перед журналистами во время встречи с канцлером Германии Фридрих Мерц, Трамп подчеркнул недовольство позицией Мадрида.

"Испания была ужасной", — сказал он, добавив, что поручил министру финансов Скотту Бессенту "прекратить все отношения" с этой страной.

"Мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией", — заявил президент США.

После решения испанского правительства Вашингтон перебросил 15 самолетов, включая заправщики, с баз Рота и Морон на юге страны.

Трамп также напомнил о несогласии Мадрида с требованием направлять 5% ВВП на оборону в рамках НАТО, отметив: "Испания абсолютно ничего нам не нужна".

Позиция Германии и ЕС

По словам Мерца, он в частном порядке указал Трампу, что Испанию нельзя выводить за рамки торговых договоренностей между Брюсселем и Вашингтоном.

"Я сказал, что Испания является членом Европейского союза, и мы ведем переговоры по тарифам с Соединенными Штатами только вместе или не ведем вовсе!, — отметил канцлер. "Нет никакого способа относиться к Испании особенно плохо".

Юридические споры и реакция Мадрида

Глава Минфина США заявил, что вопрос эмбарго может быть рассмотрен в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

В то же время эксперты по торговому праву указывают, что подобный шаг потребует объявления чрезвычайного положения.

Испанское правительство в ответ заявило о необходимости уважать международное право и действующие соглашения между США и ЕС.

Мадрид подчеркнул готовность поддержать пострадавшие отрасли и продолжить курс на свободную торговлю.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп не намерен задействовать стратегический нефтяной резерв для влияния на глобальные цены на нефть, однако рассматривается возможность обеспечения дополнительной защиты танкеров, следующих через Ормузский пролив.

Отметим, что президент США Дональд Трамп подчеркнул, что вопрос войны РФ против Украины остается одним из ключевых направлений его внешнеполитической повестки и занимает приоритетное место в списке задач администрации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки Испания
Новости
Память Корюковки: МИД напомнил Венгрии о преступлениях ее армии в Украине
Память Корюковки: МИД напомнил Венгрии о преступлениях ее армии в Украине
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой