Трамп пригрозил Испании полным торговым эмбарго: что произошло

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести полное торговое эмбарго против Испании после того, как Мадрид отказался разрешить использование своих военных баз для операций, связанных с ударами по Ирану.

Читайте также: Трамп назвал худший сценарий для Ирана после падения режима Хаменеи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию REUTERS.

Резкие заявления из Белого дома

Выступая перед журналистами во время встречи с канцлером Германии Фридрих Мерц, Трамп подчеркнул недовольство позицией Мадрида.

"Испания была ужасной", — сказал он, добавив, что поручил министру финансов Скотту Бессенту "прекратить все отношения" с этой страной.

"Мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией", — заявил президент США.

После решения испанского правительства Вашингтон перебросил 15 самолетов, включая заправщики, с баз Рота и Морон на юге страны.

Трамп также напомнил о несогласии Мадрида с требованием направлять 5% ВВП на оборону в рамках НАТО, отметив: "Испания абсолютно ничего нам не нужна".

Позиция Германии и ЕС

По словам Мерца, он в частном порядке указал Трампу, что Испанию нельзя выводить за рамки торговых договоренностей между Брюсселем и Вашингтоном.

"Я сказал, что Испания является членом Европейского союза, и мы ведем переговоры по тарифам с Соединенными Штатами только вместе или не ведем вовсе!, — отметил канцлер. "Нет никакого способа относиться к Испании особенно плохо".

Юридические споры и реакция Мадрида

Глава Минфина США заявил, что вопрос эмбарго может быть рассмотрен в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

В то же время эксперты по торговому праву указывают, что подобный шаг потребует объявления чрезвычайного положения.

Испанское правительство в ответ заявило о необходимости уважать международное право и действующие соглашения между США и ЕС.

Мадрид подчеркнул готовность поддержать пострадавшие отрасли и продолжить курс на свободную торговлю.