Трамп пригрозил Испании полным торговым эмбарго: что произошло
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести полное торговое эмбарго против Испании после того, как Мадрид отказался разрешить использование своих военных баз для операций, связанных с ударами по Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию REUTERS.
Читайте также: Трамп назвал худший сценарий для Ирана после падения режима Хаменеи
Резкие заявления из Белого дома
Выступая перед журналистами во время встречи с канцлером Германии Фридрих Мерц, Трамп подчеркнул недовольство позицией Мадрида.
"Испания была ужасной", — сказал он, добавив, что поручил министру финансов Скотту Бессенту "прекратить все отношения" с этой страной.
"Мы собираемся прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь ничего общего с Испанией", — заявил президент США.
После решения испанского правительства Вашингтон перебросил 15 самолетов, включая заправщики, с баз Рота и Морон на юге страны.
Трамп также напомнил о несогласии Мадрида с требованием направлять 5% ВВП на оборону в рамках НАТО, отметив: "Испания абсолютно ничего нам не нужна".
Позиция Германии и ЕС
По словам Мерца, он в частном порядке указал Трампу, что Испанию нельзя выводить за рамки торговых договоренностей между Брюсселем и Вашингтоном.
"Я сказал, что Испания является членом Европейского союза, и мы ведем переговоры по тарифам с Соединенными Штатами только вместе или не ведем вовсе!, — отметил канцлер. "Нет никакого способа относиться к Испании особенно плохо".
Юридические споры и реакция Мадрида
Глава Минфина США заявил, что вопрос эмбарго может быть рассмотрен в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
В то же время эксперты по торговому праву указывают, что подобный шаг потребует объявления чрезвычайного положения.
Испанское правительство в ответ заявило о необходимости уважать международное право и действующие соглашения между США и ЕС.
Мадрид подчеркнул готовность поддержать пострадавшие отрасли и продолжить курс на свободную торговлю.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп не намерен задействовать стратегический нефтяной резерв для влияния на глобальные цены на нефть, однако рассматривается возможность обеспечения дополнительной защиты танкеров, следующих через Ормузский пролив.
Отметим, что президент США Дональд Трамп подчеркнул, что вопрос войны РФ против Украины остается одним из ключевых направлений его внешнеполитической повестки и занимает приоритетное место в списке задач администрации.