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Трамп пригрозил приостановить финансовую поддержку трем странам-партнерам

Новости » Политика    29.12.2018 - 04:30
Трамп пригрозил приостановить финансовую поддержку трем странам-партнерам
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018 )

Три страны Латинской Америки могут перестать получать помощь от США, в том числе и из-за мигрантов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил прекратить финансовую поддержку трем странам Латинской Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

В частности, речь идет о Гондурасе, Гватемале и Сальвадоре. Одна из причин - мигранты, которые направляются из этих стран в США.

"Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, но берут наши деньги. Сейчас в Гондурасе формируется новый караван (мигрантов, - ред.), и они ничего не делают. Мы будем отсекать всю помощь этим трем странам", - написал президент Трамп.

Трамп пригрозил приостановить финансовую поддержку трем странам-партнерам

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власть вынуждена будет полностью закрыть южную границу страны в случае, если представители Демократической партии не поддержат финансирования строительства стены.

Добавим, недавно в Соединенных Штатах на территории центра для нелегальных мигрантов умер восьмилетний мальчик из Гватемалы.

Трамп пригрозил полным закрытием южной границы США США не будут выполнять роль "мирового жандарма", - Трамп
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМигранты
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