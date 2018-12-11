Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет достроена

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

По словам Трампа, если демократы не дадут свои голоса за строительство стены, ее участки достроят военные

Президент США Дональд Трамп заявил, что "Великая" стена на границе с Мексикой будет достроена. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы Штатов.

Так, Трамп отметил, что ждет встречи с представителями Демократической партии - старшим сенатором США от штата Нью-Йорк Чаком Шумером и лидером фракции меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Я с нетерпением жду встречи с Чаком Шумером и Нэнси Пелоси. В 2006 году демократы проголосовали за стену, и они были правы. Сегодня они больше не хотят пограничной безопасности. Они будут бороться с ней любой ценой, и Нэнси должна получить голоса за назначение ее спикером (Палаты представителей, - ред.). Но стена будет построена", - написал американский лидер.

Он отметил, что в случае, если демократы не дадут свои голоса за строительство стены, ее участки достроят военные.

"Люди еще не понимают, сколько стены уже построено. Если демократы не дадут нам голоса, чтобы обезопасить нашу страну, военные построят оставшиеся участки Стены. Они знают, как это важно!" - подчеркнул Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что южная граница США сейчас в безопасности, и отметил "фантастическую" работу пограничников и военных по защите границе.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале августа президент США заявил, что строительство стены на границе с Мексикой уже началось. Трамп подчеркивал, что республиканцы "хотят сильные границы и отсутствие преступности", в то время как демократы "выступают за открытые границы".

Добавим также, по мнению Трампа, одна из главных причин, по которой США необходимо построить стену на границе с Мексикой, - рекордное возрастание количества убийств в прошлом году.