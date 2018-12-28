Трамп пригрозив повним закриттям південного кордону США

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США вимагає від демократів змінити "безглузді імміграційні закони"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що влада змушена буде повністю закрити південний кордон країни в разі, якщо представники Демократичної партії не підтримають фінансування будівництва стіни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Глава США також вимагає від демократів змінити "безглузді імміграційні закони".

"Ми будемо змушені повністю закрити південний кордон, якщо демократи-обструкціоністи не дадуть нам грошей на зведення стіни, а також не змінять безглузді імміграційні закони, якими обтяжена наша країна", - написав Трамп.

Нагадаємо, на початку грудня Трамп заявив, що "Велика" стіна на кордоні з Мексикою буде добудована.

Як писало РБК-Україна, американський президент раніше заявляв, що південна межа США зараз у безпеці, і зазначив "фантастичну" роботу прикордонників і військових щодо захисту кордоні.

Додамо, на початку серпня президент США заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою уже почалося. Трамп підкреслював, що республіканці "хочуть сильні кордони і відсутність злочинності", в той час як демократи "виступають за відкриті кордони".