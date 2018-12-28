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Трамп пригрозив повним закриттям південного кордону США

Новини » Політика    28.12.2018 - 15:01
Трамп пригрозив повним закриттям південного кордону США
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США вимагає від демократів змінити "безглузді імміграційні закони"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що влада змушена буде повністю закрити південний кордон країни в разі, якщо представники Демократичної партії не підтримають фінансування будівництва стіни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Трамп пригрозив повним закриттям південного кордону США

Глава США також вимагає від демократів змінити "безглузді імміграційні закони".

"Ми будемо змушені повністю закрити південний кордон, якщо демократи-обструкціоністи не дадуть нам грошей на зведення стіни, а також не змінять безглузді імміграційні закони, якими обтяжена наша країна", - написав Трамп.

Нагадаємо, на початку грудня Трамп заявив, що "Велика" стіна на кордоні з Мексикою буде добудована.

Як писало РБК-Україна, американський президент раніше заявляв, що південна межа США зараз у безпеці, і зазначив "фантастичну" роботу прикордонників і військових щодо захисту кордоні.

Додамо, на початку серпня президент США заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою уже почалося. Трамп підкреслював, що республіканці "хочуть сильні кордони і відсутність злочинності", в той час як демократи "виступають за відкриті кордони".

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