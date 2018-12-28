Трампа звинуватили в розкритті секретних даних

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

У ролику, де Трамп тисне руки військовослужбовцям та разом зі своєю дружиною і виступає перед персоналом бази, видно обличчя військових

Президент США Дональд Трамп опублікував в Twitter відео, що розповідає про його візит до Іраку, чим розкрив особистості військовослужбовців, які перебувають на військовій базі в цій країні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Newsweek.

Як повідомляє видання, у ролику, де Трамп тисне руки військовослужбовцям та разом зі своєю дружиною і виступає перед персоналом бази, видно обличчя військових.

Newsweek після опитування ряду експертів, у тому числі діючих співробітників Пентагону, заявило, що розкриття особистості спецназівців може представляти для них загрозу.

"Безпека в ході операцій є найбільш важливим аспектом розміщення військовослужбовців. Справжні імена, особи і особистості солдатів, які беруть участь в спецопераціях або бойових діях, зазвичай засекречені. Випадкове їх розкриття через висвітлення у ЗМІ, навіть якщо це зробив сам головнокомандувач, стане загрозою, якщо хтось із цих військовослужбовців буде затриманий ворожим урядом або захоплений в полон групою терористів", - прокоментував публікацію екс-співробітник розвідки ВМС США Малкольм Ненс.

Інформацію на умовах анонімності підтвердив і співробітник Міністерства оборони США. Він також заявив, що особи персоналу військової бази повинні були бути розмиті, і що це перший подібний випадок на його пам'яті.

Нагадаємо, 26 грудня Дональд Трамп здійснив візит до Іраку. Іракські політики і лідери шиїтів воєнізованих формувань заявили, що несподіваний візит президента Сполучених Штатів Америки є порушенням суверенітету держави.