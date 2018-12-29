Трамп пригрозив зупинити фінансову підтримку трьом країнам-партнерам

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018 )

Три країни Латинської Америки можуть перестати отримувати допомогу від США, в тому числі і через мігрантів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив припинити фінансову підтримку трьом країнам Латинської Америки. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Трампа.

Зокрема, йдеться про Гондурас, Гватемалу та Сальвадор. Одна із причин - мігранти, які прямують із цих країн до США.

"Гондурас, Гватемала і Сальвадор нічого не роблять для Сполучених Штатів, але беруть наші гроші. Зараз у Гондурасі формується новий караван (мігрантів, - ред.), і вони нічого не роблять. Ми будемо відсікати всю допомогу цим трьом країнам", - написав президент Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що влада змушена буде повністю закрити південний кордон країни в разі, якщо представники Демократичної партії не підтримають фінансування будівництва стіни.

Додамо, нещодавно у Сполучених Штатах на території центру для нелегальних мігрантів помер восьмирічний хлопчик з Гватемали.