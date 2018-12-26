ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У центрі розміщення нелегальних мігрантів у США померла дитина

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 07:49
У центрі розміщення нелегальних мігрантів у США померла дитина
Ілюстративне фото (

Восьмирічний хлопчик є вже другою померлою з Гватемали дитиною в центрі для нелегалів

У Сполучених Штатах на території центру для нелегальних мігрантів помер восьмирічний хлопчик з Гватемали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Служби прикордонного та митного контролю США, цей хлопчик разом з батьком нелегально перетнув кордон і був затриманий прикордонниками.

"Дитину госпіталізували ввечері в понеділок. Лікарі діагностували у нього застуду. Йому виписали антибіотик амоксицилін і жарознижуючий препарат ібупрофен. Після цього дитину відправили назад в центр утримання нелегальних іммігрантів", - повідомили в Службі.

Через кілька годин після відвідування лікаря у хлопчика почалася нудота і блювота. Його знову привезли в лікарню, де дитина через кілька годин померла. Причини його смерті наразі з'ясовуються. МЗС Гватемали вже висловило вимогу  розібратися в тому, що трапилося.

За даними Reuters, це вже друга за місяць смерть дитини після затримання прикордонниками. Раніше, 14 грудня в Техасі померла 7-річна Хаклін Кааль, теж родом з Гватемали. У США все ще розслідують причини її смерті.

Попередньо, Кааль загинула від виснаження - дівчинка майже нічого не їла і не пила протягом декількох днів перед тим, як її затримали за нелегальний перетин кордону США.

Нагадаємо, раніше на табір для мігрантів з Центральної Америки "Барреталь" в мексиканському місті Тіхуана на кордоні з США напали невідомі.

У ДПСУ розповіли, на скільки збільшилась кількість затриманих нелегалів у 2018 Генасамблея ООН прийняла пакт про біженців
Новини України ГватемалаМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся