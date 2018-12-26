У центрі розміщення нелегальних мігрантів у США померла дитина

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Восьмирічний хлопчик є вже другою померлою з Гватемали дитиною в центрі для нелегалів

У Сполучених Штатах на території центру для нелегальних мігрантів помер восьмирічний хлопчик з Гватемали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Служби прикордонного та митного контролю США, цей хлопчик разом з батьком нелегально перетнув кордон і був затриманий прикордонниками.

"Дитину госпіталізували ввечері в понеділок. Лікарі діагностували у нього застуду. Йому виписали антибіотик амоксицилін і жарознижуючий препарат ібупрофен. Після цього дитину відправили назад в центр утримання нелегальних іммігрантів", - повідомили в Службі.

Через кілька годин після відвідування лікаря у хлопчика почалася нудота і блювота. Його знову привезли в лікарню, де дитина через кілька годин померла. Причини його смерті наразі з'ясовуються. МЗС Гватемали вже висловило вимогу розібратися в тому, що трапилося.

За даними Reuters, це вже друга за місяць смерть дитини після затримання прикордонниками. Раніше, 14 грудня в Техасі померла 7-річна Хаклін Кааль, теж родом з Гватемали. У США все ще розслідують причини її смерті.

Попередньо, Кааль загинула від виснаження - дівчинка майже нічого не їла і не пила протягом декількох днів перед тим, як її затримали за нелегальний перетин кордону США.

Нагадаємо, раніше на табір для мігрантів з Центральної Америки "Барреталь" в мексиканському місті Тіхуана на кордоні з США напали невідомі.