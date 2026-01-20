ua en ru
Трамп "приєднав" Гренландію, Канаду і Венесуелу до США (фото)

Вівторок 20 січня 2026 18:15
UA EN RU
Трамп "приєднав" Гренландію, Канаду і Венесуелу до США (фото) Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Американський лідер Дональд Трамп у вівторок, 20 січня, оприлюднив в соцмережах зображення, на якому Гренландія, Канада і Венесуела зафарбовані прапором США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у соцмережі Трампа Truth Social.

На одному з зображень, які, імовірно, згенеровані штучним інтелектом, Трамп сидить за столом в Овальному кабінеті. Навпроти нього розташувались європейські лідери, а поруч встановлена карта із зафарбованими прапором США Гренландією, Канадою і Венесуелою.

Трамп &quot;приєднав&quot; Гренландію, Канаду і Венесуелу до США (фото)Фото: картинка Трампа з "американськими" Гренландією, Канадою і Венесуелою (truthsocial.com/@realDonaldTrump)

На іншому зображенні Трамп у компанії віцепрезидента Джей Ді Венса і держсекретаря Марко Рубіо встановлює прапор США на Гренландії. Поряд встановлено табличку, на якій територія острова названа американською з 2026 року.

Трамп &quot;приєднав&quot; Гренландію, Канаду і Венесуелу до США (фото)Фото: картинка Трампа з "американською" Гренландією (truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Заяви Трампа щодо Гренландії

Нагадаємо, наприкінці минулого року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.

На початку 2026 року президент США наголосив, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.

Пізніше Трамп прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.

Також з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.

У суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.

За словами президента США, мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".

У Європі готують три плани проти зазіхань Трампа на острів, один з яких передбачає, що заяви лідера США щодо Гренландії - стратегічний блеф для отримання поступок від Копенгагена.

В понеділок, 19 січня, Єврорада оголосила про скликання екстреного засідання з питань трансатлантичних відносин через заяви Трампа щодо Гренландії.

