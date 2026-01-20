ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп "присоединил" Гренландию, Канаду и Венесуэлу к США (фото)

Вторник 20 января 2026 18:15
UA EN RU
Трамп "присоединил" Гренландию, Канаду и Венесуэлу к США (фото) Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 20 января, обнародовал в соцсетях изображение, на котором Гренландия, Канада и Венесуэла закрашены флагом США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Трампа Truth Social.

На одном из изображений, которые, вероятно, сгенерированы искусственным интеллектом, Трамп сидит за столом в Овальном кабинете. Напротив него расположились европейские лидеры, а рядом установлена карта с закрашенными флагом США Гренландией, Канадой и Венесуэлой.

Трамп &quot;присоединил&quot; Гренландию, Канаду и Венесуэлу к США (фото)Фото: картинка Трампа с "американскими" Гренландией, Канадой и Венесуэлой (truthsocial.com/@realDonaldTrump)

На другом изображении Трамп в компании вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио устанавливает флаг США на Гренландии. Рядом установлена табличка, на которой территория острова названа американской с 2026 года.

Трамп &quot;присоединил&quot; Гренландию, Канаду и Венесуэлу к США (фото)Фото: картинка Трампа с "американской" Гренландией (truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Заявления Трампа по Гренландии

Напомним, в конце прошлого года Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США.

В начале 2026 года президент США отметил, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.

Позже Трамп прокомментировал оборону острова, заявив, что она ограничивается "двумя собачьими упряжками", которые пытаются противостоять российским и китайским эсминцам и подводным лодкам.

Также появилась информация, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.

В субботу, 17 января, Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.

По словам президента США, пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о "полной и окончательной покупке Гренландии".

В Европе готовят три плана против посягательств Трампа на остров, один из которых предусматривает, что заявления лидера США по Гренландии - стратегический блеф для получения уступок от Копенгагена.

В понедельник, 19 января, Евросовет объявил о созыве экстренного заседания по вопросам трансатлантических отношений из-за заявлений Трампа по Гренландии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Канада Венесуэла Дональд Трамп Гренландия
Новости
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Аналитика
Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины