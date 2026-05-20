Трамп пожартував про плани стати прем'єром Ізраїлю

Заява Трампа про "99% підтримки" в Ізраїлі

Дональд Трамп заявив, що його рейтинг в Ізраїлі нібито сягає 99%. За його словами, за такого рівня підтримки він теоретично міг би розглянути участь у виборах прем'єр-міністра країни.

"Я зараз на рівні 99% в Ізраїлі. Я міг би балотуватися на посаду прем'єр-міністра, тож, можливо, після цього я поїду в Ізраїль і братиму участь у виборах", - пожартував Трамп.

Схожі заяви він робив і раніше

Це не перше подібне висловлювання американського президента про можливу політичну підтримку за кордоном. Раніше Трамп уже заявляв про нібито високу популярність в інших країнах і навіть допускав участь у політичних процесах за межами США.

Зокрема, він стверджував, що має "вищий рейтинг, ніж будь-хто коли-небудь мав" у Венесуелі, а також говорив про гіпотетичну можливість участі у виборах президента цієї країни.

Подібні заяви раніше сприймалися експертами та медіа як політичні гіперболи або іронічні висловлювання.