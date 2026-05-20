RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп пошутил о планах стать премьером Израиля

18:10 20.05.2026 Ср
2 мин
Трамп считает себя "президентом мира" не просто так
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп заявил о крайне высоком уровне поддержки в Израиле и допустил, что в будущем мог бы принять участие в выборах премьер-министра страны. Его заявление носило характер, который может восприниматься как шутка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Clash Report.

Читайте также: Рейтинг Трампа упал до минимума из-за недовольства республиканцев

Заявление Трампа о "99% поддержке" в Израиле

Дональд Трамп заявил, что его рейтинг в Израиле якобы достигает 99%. По его словам, при таком уровне поддержки он теоретически мог бы рассмотреть участие в выборах премьер-министра страны.

"Я сейчас на уровне 99% в Израиле. Я мог бы баллотироваться на пост премьер-министра, так что, возможно, после этого я поеду в Израиль и буду участвовать в выборах", - пошутил Трамп.

Похожие заявления он делал и ранее

Это не первое подобное высказывание американского президента о возможной политической поддержке за рубежом. Ранее Трамп уже заявлял о якобы высокой популярности в других странах и даже допускал участие в политических процессах за пределами США.

В частности, он утверждал, что имеет "более высокий рейтинг, чем кто-либо когда-либо имел" в Венесуэле, а также говорил о гипотетической возможности участия в выборах президента этой страны.

Подобные заявления ранее воспринимались экспертами и медиа как политические гиперболы или ироничные высказывания.

Отметим, что по всему миру тысячи граждан США вынуждены месяцами ожидать возможности отказаться от американского гражданства, объясняя это отсутствием альтернатив. Если в 2000-х годах таких случаев фиксировались сотни в год, то после 2014 года их количество выросло до тысяч, а в текущем году прогнозируется новый рекорд.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп прокомментировал тему возможного преемника, отметив, что этот человек "будет очень важным".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИзраильДональд Трамп