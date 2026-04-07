"Трамп порушить міжнародне право": в ООН стривожені погрозами США розбомбити Іран

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш "стривожений" погрозами президента США Дональда Трампа атакувати цивільну інфраструктуру в Ірані.
Про це заявив его прес-секретар Стефан Дюжаррік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За його словами, Трамп ризикує порушити міжнародне право, якщо виконає свої погрози. Дюжаррік підкреслив, що навіть якщо США мають військову мету в нанесенні ударів по невійськових об'єктах, ризик заподіяння шкоди цивільному населенню модель зробити ці удари незаконними.
"Нас стривожила риторика, що пролунала в тому повідомленні в соцмережах, де містилися погрози американських атак на електростанції, мости та іншу інфраструктуру, якщо Іран не погодиться на угоду", - сказав прессекретар генсека УНН, коментуючи пост Трампа, що містить нецензурну лексику.
Дюжаррік додав, що Гутерріш попросив США та Іран дотримуватися міжнародного права і залишити цивільну інфраструктуру в спокої.
За час війни, яка почалася 28 лютого, Іран бив по цивільних цілях в Ізраїлі та низці країн Перської затоки. Гуттеріш зі свого боку намагався утримуватися від прямої критики США або інших держав-членів. При цьому він закликав США та Ізраїль припинити конфлікт, а Іран - припинити напад на своїх сусідів.
Зокрема, минулого тижня генсек ООН закликав до свободи судноплавства та захисту цивільного населення і цивільної інфраструктури, включно з ядерними об'єктами, оскільки регіон перебуває "на межі більш масштабної війни".
Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп поставив Ірану черговий ультиматум. Він дав країні 48 годин, щоб та відкрила Ормузьку протоку. Термін спливає у вівторок о 20:00 за Вашингтоном, інакше Америка почне знищувати мости й електростанції по всьому Ірану. Причому в понеділок президент знову пригрозив "пекельною ніччю".
Також Трамп 6 квітня прокоментував можливість того, що потенційні удари по об'єктах критичної інфраструктури Ірану вважатимуться військовими злочинами. На запитання журналістів він сказав, що його це не турбує, додавши, що воєнний злочин - це дозволити Ірану мати ядерну зброю.
До слова, за даними CNN, Трамп відмовився від пропозиції встановити перемир'я з Іраном на 45 днів - ініціативи, яку підготували Пакистан, Єгипет і Туреччина.