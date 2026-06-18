Трамп попросить у компаній США дозволу виробляти ракети в Європі та Україні, - Bloomberg

Видання зазначає, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі, щоб збивати балістичні ракети Росії. Однак проблема полягає в тому, що такі ракети можуть виробляти лише США.

Але з огляду на те, що США вичерпали запаси в Ірані, а на їхнє поповнення знадобиться час, Трамп заявив союзникам на саміті G7, що розгляне можливість надання ліцензій. Тобто, щоб ракети могли вироблятися в Європі та в Україні.

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Відповідну інформацію виданню надали офіційні особи, які говорили на умовах анонімності. При цьому сам Трамп публічно також висловився з цього приводу.

"Вони хотіли б мати можливість це робити, ми розглянемо це питання", - сказав лідер США журналістам, відповідаючи на запитання про плани на саміті G7.