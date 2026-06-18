Трамп попросить у компаній США дозволу виробляти ракети в Європі та Україні, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензією в Європі та Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання зазначає, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі, щоб збивати балістичні ракети Росії. Однак проблема полягає в тому, що такі ракети можуть виробляти лише США.
Але з огляду на те, що США вичерпали запаси в Ірані, а на їхнє поповнення знадобиться час, Трамп заявив союзникам на саміті G7, що розгляне можливість надання ліцензій. Тобто, щоб ракети могли вироблятися в Європі та в Україні.
Відповідну інформацію виданню надали офіційні особи, які говорили на умовах анонімності. При цьому сам Трамп публічно також висловився з цього приводу.
"Вони хотіли б мати можливість це робити, ми розглянемо це питання", - сказав лідер США журналістам, відповідаючи на запитання про плани на саміті G7.
Нагадаємо, країни G7 та США за підсумками саміту домовилися видати ліцензії, які дозволять виробляти в Україні не тільки системи ППО, а й далекобійну зброю.
Також ми писали, що президент України Володимир 17 червня зустрівся в Брюсселі з генсеком НАТО Марком Рютте. Вони обговорили роботу над зміцненням захисту України, а також говорили про отримання ліцензій від США на виробництво ППО.
Варто зазначити, що крім особистої зустрічі на саміті G7, Зеленський ввечері 17 червня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами українського лідера, це була розмова, яка може багато чого змінити.