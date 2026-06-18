Зеленський знову поговорив з Трампом, це може "багато чого змінити"

Президент Володимир Зеленський розповів про розмову телефоном з американським лідером Дональдом Трампом та французьким колегою Еммануелем Макроном, яка "може багато чого змінити".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента в Telegram.

"Важлива координаційна розмова, яка може багато змінити. Підсумували наші перемовини на саміті G7", - написав Зеленський, однак не надав подробиць щодо ймовірних анонсованих змін.

Президент також подякував Трампу "за увагу до України та готовність допомагати наближенню миру", заради чого всі докладають зусиль, як стверджує глава держави.

Щодо Макрона, Зеленський висловив слова вдячності і йому. А саме президент подякував французькому лідеру за організацію саміту "Великої сімки" та "незмінно сильну спільну роботу".

"Працюємо, щоб посилити Україну, нашу співпрацю та дипломатичні перспективи.

Мир потрібен. І ми робимо все, щоб мир наблизити", - додав Зеленський.

Саміт G7

Як відомо, у французькому курортному місті Евіан-ле-Бен 15-17 червня пройшов саміт держав "Великої сімки".

У вівторок,16 червня, на полях саміту Зеленський та Трамп провели зустріч. Лідери обговорили тему отримання Україною ліцензій на виробництво антибалістичних ракет.

У зустрічі також взяли участь секретар РНБО Рустем Умєров (очільник української переговорної групи) та держсекретар США Марко Рубіо (який зараз суміщає посаду з обов'язками радника з нацбезпеки).

Американський лідер назвав цю зустріч "дуже доброю" та публічно заявив, що Росія має підписати мирну угоду, оскільки сторони вже втратили "величезну кількість людей".

Також Трамп натякнув, що після укладання мирної угоди з Іраном та розблокування Ормузької протоки, США можуть незабаром повернути жорсткі санкції проти поставок російської нафти.

Своєю чергою європейські країни на саміті стали "локомотивом" у діалозі з Трампом щодо України. Політики серед G7 наголошують, що наразі і в Європі, і в США є спільний консенсус: Росія не зможе перемогти на полі бою.

Коли Зеленський і Трамп востаннє зустрічалися

Востаннє Зеленський і Трамп особисто зустрічалися у січні 2026 року на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Переговори тривали близько години, після чого президент США заявив, що зустріч була "хорошою", а війна "має завершитися".

Після цього президенти не проводили нових очних зустрічей. Втім, 14 червня 2026 року вони мали телефонну розмову, під час якої домовилися продовжити обговорення на саміті G7.

Раніше переговори між Києвом і Москвою, які проходили за посередництва Вашингтона, були поставлені на паузу через те, що Сполучені Штати тимчасово перемкнули увагу на військовий конфлікт проти Ірану.

Після завершення активної фази на Близькому Сході та заяв про укладання мирної угоди з Тегераном, Білий дім знову повернувся до питання російсько-української війни.

Телефонні розмови Трампа із Зеленським та Путіним

Напередодні, 15 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що після врегулювання іранської кризи має намір знову зосередитися на російсько-українській війні.

За його словами, він провів "дуже добрі" телефонні розмови з президентом України і російським диктатором та вважає, що "обидві сторони відкриті до припинення війни".

Після розмови з Трампом Зеленський повідомив, що сторони детально обговорили питання миру, ситуацію на фронті та домовилися про особисту зустріч під час саміту "Великої сімки", який пройшов 15-17 червня. Президент України також заявив, що має низку ідей, які можуть допомогти наблизити мир та зберегти життя людей.

Водночас Трамп також провів телефонну розмову з Путіним. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков стверджував, що американський президент нібито висловив готовність "впливати на Київ та європейських союзників".

Лист Зеленського Путіну та пропозиція зустрітися

Раніше президент України запропонував організувати особисту зустріч із Путіним за участю американського лідера, зазначивши, що такий формат міг би ускладнити для російської сторони відмову від переговорів. За словами Зеленського, у разі відмови Росії знадобиться посилення міжнародного тиску.

Як повідомляли джерела РБК-Україна, Київ також пропонував провести зустріч Зеленського і Путіна на полях саміту G7 за участю лідерів країн "Групи семи", зокрема президента США. Однак чіткої відповіді від Москви не було, а в Кремлі натомість запропонували українському президенту "приїхати до Москви".

Крім того, ще 4 червня Зеленський направив Путіну листа з пропозицією провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни та наголосив на необхідності участі в переговорному процесі США та європейських країн.

Трамп тоді підтримав ідею двосторонньої зустрічі, тоді як російський диктатор Путін заявив, що "не бачить у ній сенсу".