Трамп попросит у компаний США разрешение производить ракеты в Европе и Украине, - Bloomberg

Издание отмечает, что Украине нужны средства противовоздушной обороны, в частности, ракеты-перехватчики, чтобы сбивать баллистические ракеты России. Однако проблема в том, что такие ракеты могут производить только США.

Но учитывая то, США израсходовали запасы в Иране, а на восполнение понадобиться время, Трамп заявил союзникам на G7, что рассмотрит возможность предоставления лицензий. То есть, чтобы ракеты могли производится в Европе и в Украине.

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Соответствующую информацию изданию сказали официальные лица, говорившие на условиях анонимности. При этом сам Трамп публично тоже сказал одну реплику на эту тему.

"Они хотели бы иметь возможность это делать, мы рассмотрим этот вопрос", - сказал лидер США журналистам, отвечая на вопрос о планах на саммите G7.