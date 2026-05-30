Українські зброярі отримають нові можливості для розширення виробництва під час війни

Кабінет міністрів України спростив процедуру передачі державного майна в оренду без проведення аукціону для підприємств оборонно-промислового комплексу. Норма діятиме на період воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Хто зможе скористатися пільгами

За словами Свириденко, новий механізм розроблений для виробників, які забезпечують Сили оборони критично важливим озброєнням.

Пільговими умовами оренди державного майна зможуть скористатися розробники - ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї.

Скористатися спрощеною процедурою дозволять не всім компаніям. Оренда без аукціону буде доступна лише для підприємств, які визначені критично важливими для економіки та включені Міністерством оборони до реєстру виконавців державних контрактів.

Мета рішення Уряду

За словами очільниці уряду, такі кроки дозволять значно прискорити виробничі процеси в оборонному секторі.

"Українські виробники здатні суттєво наростити виробництво, а відповідно і перевагу наших військових на полі бою. Уряд робить все можливе для того, щоб Україна була сильна і озброєна", - наголосила Свириденко.

Очікується, що рішення допоможе вітчизняному ОПК оперативніше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати обсяги випуску зброї для потреб фронту.