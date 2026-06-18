Зеленський зустрівся з Рютте: обговорили посилення ППО та ліцензії на виробництво від США
Президент України Володимир Зеленський провів у Брюсселі зустрів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили посилення української ППО та інші питання посилення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
За словами Зеленського, зустріч з Рютте була хорошою.
"Обговорили речі, які домовилися реалізувати з партнерами під час саміту G7. Найголовніше - робота над зміцненням нашого захисту та отриманням ліцензій від США на виробництво засобів ППО", - заявив президент.
Окрім того, сторони говорили про наповнення механізм PURL новими внесками. Глава держави наголосив, що ця програма дуже допомагає в захисті життів, тому важливо, щоб постачання антибалістичних ракет було максимально оперативним.
Також Зеленський висловив подяку Рютте за запрошення на саміт НАТО, який відбудеться вже наступного місяця.
"Подякував за запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі. Будемо працювати над тим, щоб зробити його результативним для захисту України. Дякую, Марку, за підтримку", - резюмував український лідер.
Що ще відомо
Нагадаємо, що 16 червня президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні G7, на якому також був присутній президент США Дональд Трамп.
Після цієї зустрічі країни G7 опублікували спільну заяву, в якій йшлося про те, що вони досягли згоди щодо низки питань, пов’язаних з Україною.
Зокрема, сторони домовилися про збільшення поставок Україні засобів ППО, додаткових зенітних систем та ракет-перехоплювачів. Також країни розглянуть питання про передачу Україні ліцензій, які дозволять виробляти іноземне озброєння на українських заводах. Крім того, країни зобов’язалися посилити економічний тиск на РФ.