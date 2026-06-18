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Зеленський зустрівся з Рютте: обговорили посилення ППО та ліцензії на виробництво від США

00:44 18.06.2026 Чт
2 хв
Що сказав Зеленський про зустріч з Рютте?
aimg Едуард Ткач
Зеленський зустрівся з Рютте: обговорили посилення ППО та ліцензії на виробництво від США Фото: Володимир Зеленський і Марк Рютте (president.gov.ua)
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Президент України Володимир Зеленський провів у Брюсселі зустрів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили посилення української ППО та інші питання посилення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

За словами Зеленського, зустріч з Рютте була хорошою.

"Обговорили речі, які домовилися реалізувати з партнерами під час саміту G7. Найголовніше - робота над зміцненням нашого захисту та отриманням ліцензій від США на виробництво засобів ППО", - заявив президент.

Окрім того, сторони говорили про наповнення механізм PURL новими внесками. Глава держави наголосив, що ця програма дуже допомагає в захисті життів, тому важливо, щоб постачання антибалістичних ракет було максимально оперативним.

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Також Зеленський висловив подяку Рютте за запрошення на саміт НАТО, який відбудеться вже наступного місяця.

"Подякував за запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі. Будемо працювати над тим, щоб зробити його результативним для захисту України. Дякую, Марку, за підтримку", - резюмував український лідер.

Що ще відомо

Нагадаємо, що 16 червня президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні G7, на якому також був присутній президент США Дональд Трамп.

Після цієї зустрічі країни G7 опублікували спільну заяву, в якій йшлося про те, що вони досягли згоди щодо низки питань, пов’язаних з Україною.

Зокрема, сторони домовилися про збільшення поставок Україні засобів ППО, додаткових зенітних систем та ракет-перехоплювачів. Також країни розглянуть питання про передачу Україні ліцензій, які дозволять виробляти іноземне озброєння на українських заводах. Крім того, країни зобов’язалися посилити економічний тиск на РФ.

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Володимир Зеленський НАТО Сполучені Штати Америки ППО Марк Рютте Війна в Україні
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