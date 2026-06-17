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Країни G7 будуть виробляти далекобійні ракети в Україні, - ЗМІ

15:55 17.06.2026 Ср
2 хв
Що відомо про передачу ліцензій на виробництво зброї?
aimg Олена Чупровська
Країни G7 будуть виробляти далекобійні ракети в Україні, - ЗМІ Фото: лідери G7 на саміті у Франції (Getty Images)
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Країни G7 та США домовилися надати ліцензії, які дозволять випускати в Україні не лише системи ППО, а й далекобійну зброю.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, оприлюдненій за підсумками саміту у Франції.

Що вирішили країни G7

Сполучені Штати та європейські члени G7 планують організувати виробництво озброєння в Україні за ліцензіями західних компаній.

Йдеться не лише про системи протиповітряної оборони. За словами дипломатичного джерела на полях саміту G7 у Франції, Україна також зможе виробляти засоби для далекого ураження цілей, зокрема ракети великої дальності.

У спільній заяві лідери G7 підтвердили намір збільшити постачання:

  • систем протиповітряної оборони;
  • ракет-перехоплювачів;
  • далекобійних засобів ураження;
  • іншого озброєння для захисту України.

Також країни заявили про готовність надати Україні ліцензії для розширення власного військового виробництва.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що американські компанії зможуть передавати відповідні ліцензії європейським виробникам.

За його словами, нинішніх обсягів виробництва озброєнь недостатньо, тому ліцензування допоможе швидше збільшити випуск необхідної продукції. До цього процесу можуть долучитися як європейські, так і українські підприємства.

Раніше ми писали, що під час саміту G7 партнери обговорювали посилення української ППО та підтримку власного виробництва зброї. Серед пріоритетів також називали розвиток далекобійних можливостей України.

До цього стало відомо, що Велика Британія передає Україні тисячі антидронових ракет Martlet. Частину з них уже використовують українські військові для боротьби з повітряними цілями.

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