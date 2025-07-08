Трамп пообіцяв Зеленському нову допомогу: ЗМІ з'ясували, яке озброєння отримає Україна

Як пише видання, посилаючись на власні джерела, Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти Україні у зміцненні протиповітряної оборони. Однак він підкреслив, що США змушені призупинити постачання зброї, щоб перевірити свої власні запаси.

Інші джерела видання повідомили, що Трамп пообіцяв негайно відправити 10 перехоплювачів Patriot, Однак це менше, ніж було заплановано в призупиненій поставці. А також допомогти знайти інші способи поставки.

Ще один чиновник заяви виданню, що напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зателефонував Трампу, щоб попросити його "відпустити перехоплювачі Patriot, які були призупинені по дорозі в Україну". За його словами, Мерц сказав Трампу, що Німеччина готова купити батареї Patriot у США і відправити їх в Україну.

Зі свого боку, Трамп запропонував Німеччині продати одну зі своїх батарей Patriot Україні, згідно з трьома джерелами, знайомими з ходом обговорення. Вони сказали, що США і європейські союзники розділять вартість покупки.

Зазначається, що Трамп і Мерц не дійшли згоди, але офіційні особи заявляють, що обговорення триває. Німецькі офіційні особи стверджують, що Німеччина надала Україні дуже велику частину своїх ракет Patriot - навіть більше, ніж США у відносному вираженні.