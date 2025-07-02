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У Держдепі США зробили заяву про призупинення постачання зброї Україні

Вашингтон, Середа 02 липня 2025 22:24
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У Держдепі США зробили заяву про призупинення постачання зброї Україні Фото: Теммі Брюс, спікер Держдепу США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп хоче припинення війни Росії проти України. Про призупинення допомоги Київ попереджали заздалегідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Держдепу США Теммі Брюс.

Брюс зазначила, що Держдеп США не ухвалює рішень про постачання Україні зброї. Тому за детальним коментарем щодо припинення допомоги необхідно звертатися до Пентагону.

"Варто повторити, що пріоритетом президента Трампа залишається припинення війни між Росією та Україною шляхом досягнення міцного мирного врегулювання, починаючи з негайного припинення вогню", - додала вона.

Речниця Держдепу також звернула увагу на те, що чутки про те, що Україна дізналася про припинення допомоги зі ЗМІ, є "невірними".

"Наші канали зв'язку з Україною завжди були надійними. Я не буду обговорювати, хто передав цю новину. Але це, вочевидь, розмова, яка відбулася через важливість цього проєкту для Сполучених Штатів. Ми були найбільшим прихильником України в емоційному, військовому та фінансовому плані, і на те є причина", - додала вона.

Брюс нагадала запевнення Пентагону в тому, що у США є "надійні варіанти" продовження допомоги Україні.

Призупинення поставок

Нагадаємо, сьогодні, 2 липня, стало відомо, що США призупинили передачу Україні зброї. Зокрема, йдеться про критично важливі ракети для систем ППО Patriot.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер розповів, що таке рішення було ухвалено на підставі принципу "Америка перш за все".

Детальніше про припинення військової допомоги - в матеріалі РБК-Україна.

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