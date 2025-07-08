Це лише пауза: у Білому домі дали пояснення призупинення військової допомоги Україні
США призупинили постачання частини допомоги Україні в рамках стандартної процедури перегляду Пентагоном військової підтримки інших країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.
Журналісти запитали в неї, чому Вашингтон ухвалив таке рішення саме тоді, коли Росія проводить масовані атаки на мирні міста України.
"Це не є рішенням президента і не є рішенням Пентагону без його (Трампа, - Ред.) схвалення. Нічого з цього не відповідає дійсності. Це стандартна процедура перегляду Пентагоном усіх видів зброї, допомоги та підтримки, яку США надають усім країнам і регіонам світу, не тільки Україні", - наголосила вона.
Левітт пояснила, що міністр оборони США Піт Гегсет постановив переглянути кількість озброєнь, коли вступив на посаду. Це робилося для того, щоб можна було переконатися, що допомога іншим державам відповідає інтересам Вашингтона.
Представниця Білого дому наголосила, що призупинення в наданні допомоги є лише "тимчасовою паузою".
"Це пауза для перевірки, щоб упевнитися, що все, що Пентагон постачає, служить інтересам наших військових", - наголосила вона.
Призупинення поставок допомоги Україні
Нагадаємо, 1 липня в деяких ЗМІ з'явилася інформація, що США частково припинили постачання військової допомоги Україні. У Білому домі пояснили, що це необхідно для національних інтересів Сполучених Штатів.
Проте через кілька днів президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна продовжує постачати зброю Україні.
Також надійшла інформація про те, що припинення поставок зброї Україні є самовільною ініціативою міністра оборони США Піта Гегсета.
Водночас в американському Держдепі повідомили, що про припинення допомоги Київ отримав попередження від Вашингтона завчасно.
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