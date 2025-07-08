Це лише пауза: у Білому домі дали пояснення призупинення військової допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

Журналісти запитали в неї, чому Вашингтон ухвалив таке рішення саме тоді, коли Росія проводить масовані атаки на мирні міста України.

"Це не є рішенням президента і не є рішенням Пентагону без його (Трампа, - Ред.) схвалення. Нічого з цього не відповідає дійсності. Це стандартна процедура перегляду Пентагоном усіх видів зброї, допомоги та підтримки, яку США надають усім країнам і регіонам світу, не тільки Україні", - наголосила вона.

Левітт пояснила, що міністр оборони США Піт Гегсет постановив переглянути кількість озброєнь, коли вступив на посаду. Це робилося для того, щоб можна було переконатися, що допомога іншим державам відповідає інтересам Вашингтона.

Представниця Білого дому наголосила, що призупинення в наданні допомоги є лише "тимчасовою паузою".

"Це пауза для перевірки, щоб упевнитися, що все, що Пентагон постачає, служить інтересам наших військових", - наголосила вона.