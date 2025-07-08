Чи отримає Україна додаткове озброєння від США: у Пентагоні дали відповідь
Сполучені Штати Америки відправлять Україні додаткове озброєння в рамках військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.
В оборонному американському відомстві підтвердили, що відповідну вказівку видав президент США Дональд Трамп.
Головною причиною такого рішення в Пентагоні назвали необхідність українців захищатися, в той час, як у США намагаються забезпечити стійкий мир і припинення вбивств.
"За вказівкою президента США Дональда Трампа Міністерство оборони США відправляє додаткову оборонну зброю в Україну, щоб гарантувати, що українці зможуть захистити себе, поки ми працюємо над забезпеченням стійкого миру і гарантуємо припинення вбивств", - йдеться в повідомленні.
Також у Пентагоні пообіцяли, що продовжать стежити за військовими поставками іншим державам, щоб не змінити принципу "Америка понад усе", який просуває президент США Дональд Трамп.
Військова допомога Україні
США призупинили постачання в Україну ракет для ППО та інших боєприпасів, про що стало відомо 2 липня. Така інформація з'явилася спочатку в зарубіжних ЗМІ.
В американському Держдепі пізніше підтвердили, що про припинення допомоги Київ отримав попередження завчасно.
Водночас представниця Білого дому Керолайн Левітт 8 липня зазначила, що цей процес є тимчасовим, оскільки це - стандартна процедура з перегляду Пентагоном озброєнь, які є в запасі.
Трамп же заявив, що США продовжать постачати Україні оборонну зброю, оскільки по країні "продовжують гатити".
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