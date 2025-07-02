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США призупинили постачання ракет ППО та інших боєприпасів в Україну, - Politico

Середа 02 липня 2025 00:18
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США призупинили постачання ракет ППО та інших боєприпасів в Україну, - Politico Фото: рішення було ухвалено на початку червня (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати призупинили постачання деяких зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів в Україну. Причиною стали побоювання щодо запасів озброєнь у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами трьох джерел, рішення ухвалив глава політичного управління Пентагону Елбрідж Колбі. Це сталося після того, як було проведено перевірку запасів боєприпасів Пентагону.

Зокрема, вона призвела до побоювань, що загальна кількість артилерійських снарядів, зенітних ракет і високоточних боєприпасів скорочується.

Джерела розповіли, що початкове рішення призупинити частину допомоги, обіцяної за адміністрації Байдена, було ухвалено на початку червня.

Однак чинності рішення набуває тільки зараз. У той самий час, коли Україна відбиває деякі одні з найпотужніших російських обстрілів ракетами і дронами по цивільних цілях у Києві та інших містах.

Як пише Politico, Пентагон і Білий дім не відповіли на запит про коментар.

Допомога США Україні

Нагадаємо, що з моменту приходу президента Дональда Трампа до влади, США не виділяли Україні нові пакети військової допомоги. Україна отримує лише залишки із загального обсягу в 61 млрд доларів, які були виділені у квітні 2024 року за президента Джо Байдена.

Також зазначимо, що в червні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде переговори зі США щодо економічних та оборонних угод. Зокрема, йдеться про те, щоб наша країна купувала зброю.

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