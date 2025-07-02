США призупинили постачання ракет ППО та інших боєприпасів в Україну, - Politico

Сполучені Штати призупинили постачання деяких зенітних ракет та інших високоточних боєприпасів в Україну. Причиною стали побоювання щодо запасів озброєнь у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами трьох джерел, рішення ухвалив глава політичного управління Пентагону Елбрідж Колбі. Це сталося після того, як було проведено перевірку запасів боєприпасів Пентагону.

Зокрема, вона призвела до побоювань, що загальна кількість артилерійських снарядів, зенітних ракет і високоточних боєприпасів скорочується.

Джерела розповіли, що початкове рішення призупинити частину допомоги, обіцяної за адміністрації Байдена, було ухвалено на початку червня.

Однак чинності рішення набуває тільки зараз. У той самий час, коли Україна відбиває деякі одні з найпотужніших російських обстрілів ракетами і дронами по цивільних цілях у Києві та інших містах.

Як пише Politico, Пентагон і Білий дім не відповіли на запит про коментар.