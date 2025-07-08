Трамп пообещал Зеленскому новую помощь: СМИ выяснили, какое вооружение получит Украина

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь Украине в укреплении противовоздушной обороны. Однако он подчеркнул, что США вынуждены приостановить поставки оружия, чтобы проверить свои собственные запасы.

Другие источники издания сообщили, что Трамп пообещал немедленно отправить 10 перехватчиков Patriot. Однако это меньше, чем было запланировано в приостановленной поставке. А также помочь найти другие способы поставки.

Еще один чиновник заявил изданию, что накануне канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил Трампу, чтобы попросить его "отпустить перехватчики Patriot, которые были приостановлены по дороге в Украину". По его словам, Мерц сказал Трампу, что Германия готова купить батареи Patriot у США и отправить их в Украину.

Со своей стороны, Трамп предложил Германии продать одну из своих батарей Patriot Украине, согласно трем источникам, знакомым с ходом обсуждения. Они сказали, что США и европейские союзники разделят стоимость покупки.

Отмечается, что Трамп и Мерц не пришли к согласию, но официальные лица заявляют, что обсуждение продолжается. Немецкие официальные лица утверждают, что Германия предоставила Украине очень большую часть своих ракет Patriot - даже больше, чем США в относительном выражении.