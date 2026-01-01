ua en ru
Трамп пообіцяв добиватися миру у новому році

Четвер 01 січня 2026 14:15
Трамп пообіцяв добиватися миру у новому році Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році прагнутиме до встановлення миру у всьому світі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав увечері, 31 грудня, у своєму маєтку Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Журналісти поцікавилися, яку обіцянку очільник Білого дому дав собі напередодні Нового року. У відповідь Трамп коротко зазначив, що йдеться про "мир на землі".

Водночас президент США не став коментувати запитання щодо можливої готовності Вашингтона направити американських військових в Україну.

У відповідь на це Трамп лише посміхнувся та подякував журналістам, не надавши прямої відповіді.

Війська США в Україні

Нагадаємо, 30 грудня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Сполучені Штати погодились у рамках гарантій безпеки для України, після досягнення мирної угоди, направити своїх військових на російсько-український кордон або лінію зіткнення.

Цю інформацію прокоментував президент України Володимир Зеленський.

За його словами, підтвердити такі рішення може лише президент США Дональд Трамп.

Зеленський зазначив, що Київ справді обговорював із Вашингтоном різні формати гарантій безпеки, однак американські посадовці не заявляли про готовність направити військових безпосередньо в Україну.

Водночас ще у неділю, 28 грудня, після зустрічі з Дональдом Трампом Зеленський повідомив, що гарантії безпеки для України вже повністю узгоджені.

Раніше, у серпні, CNN з посиланням на джерела писало, що США можуть розглянути варіант направлення в Україну американських пілотів у межах гарантій безпеки для виконання так званих "повітряних місій". Втім, цю інформацію американські чиновники офіційно не підтверджували.

