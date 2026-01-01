Трамп пообіцяв добиватися миру у новому році

Президент США Дональд Трамп заявив, що у 2026 році прагнутиме до встановлення миру у всьому світі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він сказав увечері, 31 грудня, у своєму маєтку Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Журналісти поцікавилися, яку обіцянку очільник Білого дому дав собі напередодні Нового року. У відповідь Трамп коротко зазначив, що йдеться про "мир на землі".

Водночас президент США не став коментувати запитання щодо можливої готовності Вашингтона направити американських військових в Україну.

У відповідь на це Трамп лише посміхнувся та подякував журналістам, не надавши прямої відповіді.