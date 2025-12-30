ua en ru
Головна » Новини » Політика

Чи готові США відправити солдатів в Україну: що говорить Зеленський

Київ, Вівторок 30 грудня 2025 18:06
Чи готові США відправити солдатів в Україну: що говорить Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Інформацію про готовність США відправити солдатів в Україну може підтвердити тільки президент Дональд Трамп. Таку можливість Київ уже обговорював із Вашингтоном.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

У голови української держави попросили прокоментувати слова прем'єра Польщі Дональда Туска про те, що США "готові розмістити війська в Україні".

"Це може підтвердити президент США. Це війська США і тому саме Америка ухвалює такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками "коаліції рішучих", - сказав президент.

Зеленський уточнив, що відправка контингенту стала б сильною позицією в гарантіях безпеки. Тому Україна хотіла б, щоб це сталося.

Що сказав Туск

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про те, що США вперше висловили готовність відправити своїх військових в Україну. За його словами, американські солдати можуть бути розміщені на кордоні або на лінії розмежування.

Варто зауважити, що американські чиновники не говорили про готовність відправити солдатів в Україну.

При цьому тільки в неділю, 28 грудня, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України повністю узгоджені.

До речі, у серпні СNN з посиланням на джерела писало про те, що Вашингтон може відправити в Україну американських пілотів у рамках гарантій безпеки. Передбачалося, що вони виконуватимуть "повітряні місії". Такі чутки чиновники США не підтверджували.

