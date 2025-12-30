Чи готові США відправити солдатів в Україну: що говорить Зеленський
Інформацію про готовність США відправити солдатів в Україну може підтвердити тільки президент Дональд Трамп. Таку можливість Київ уже обговорював із Вашингтоном.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.
У голови української держави попросили прокоментувати слова прем'єра Польщі Дональда Туска про те, що США "готові розмістити війська в Україні".
"Це може підтвердити президент США. Це війська США і тому саме Америка ухвалює такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками "коаліції рішучих", - сказав президент.
Зеленський уточнив, що відправка контингенту стала б сильною позицією в гарантіях безпеки. Тому Україна хотіла б, щоб це сталося.
Що сказав Туск
Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про те, що США вперше висловили готовність відправити своїх військових в Україну. За його словами, американські солдати можуть бути розміщені на кордоні або на лінії розмежування.
Варто зауважити, що американські чиновники не говорили про готовність відправити солдатів в Україну.
При цьому тільки в неділю, 28 грудня, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України повністю узгоджені.
До речі, у серпні СNN з посиланням на джерела писало про те, що Вашингтон може відправити в Україну американських пілотів у рамках гарантій безпеки. Передбачалося, що вони виконуватимуть "повітряні місії". Такі чутки чиновники США не підтверджували.