Трамп пообещал добиваться мира в новом году

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2026 году будет стремиться к установлению мира во всем мире.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал вечером, 31 декабря, в своем имении Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Журналисты поинтересовались, какое обещание глава Белого дома дал себе накануне Нового года. В ответ Трамп коротко отметил, что речь идет о "мире на земле". В то же время президент США не стал комментировать вопрос о возможной готовности Вашингтона направить американских военных в Украину. В ответ на это Трамп лишь улыбнулся и поблагодарил журналистов, не предоставив прямого ответа.