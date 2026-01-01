ua en ru
Трамп пообещал добиваться мира в новом году

Четверг 01 января 2026 14:15
Трамп пообещал добиваться мира в новом году Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2026 году будет стремиться к установлению мира во всем мире.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал вечером, 31 декабря, в своем имении Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Журналисты поинтересовались, какое обещание глава Белого дома дал себе накануне Нового года. В ответ Трамп коротко отметил, что речь идет о "мире на земле".

В то же время президент США не стал комментировать вопрос о возможной готовности Вашингтона направить американских военных в Украину.

В ответ на это Трамп лишь улыбнулся и поблагодарил журналистов, не предоставив прямого ответа.

Войска США в Украине

Напомним, 30 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Соединенные Штаты согласились в рамках гарантий безопасности для Украины, после достижения мирного соглашения, направить своих военных на российско-украинскую границу или линию соприкосновения.

Эту информацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, подтвердить такие решения может только президент США Дональд Трамп.

Зеленский отметил, что Киев действительно обсуждал с Вашингтоном различные форматы гарантий безопасности, однако американские чиновники не заявляли о готовности направить военных непосредственно в Украину.

В то же время еще в воскресенье, 28 декабря, после встречи с Дональдом Трампом Зеленский сообщил, что гарантии безопасности для Украины уже полностью согласованы.

Ранее, в августе, CNN со ссылкой на источники писало, что США могут рассмотреть вариант направления в Украину американских пилотов в рамках гарантий безопасности для выполнения так называемых "воздушных миссий". Впрочем, эту информацию американские чиновники официально не подтверждали.

